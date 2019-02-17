Кем был погибший после драки с охранником в центре Москвы мужчина

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства гибели молодого человека в центре Москвы после драки на охраняемой территории на Тверской улице, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"По предварительным данным, утром 17 февраля 2019 года на охраняемой территории по улице Тверской в Москве между 51-летним охранником и прохожим произошел словесный конфликт и завязалась драка, в ходе которой они оба упали на землю. Во время драки молодой человек 1996 года рождения перестал подавать признаки жизни", - сказала Иванова.

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть пострадавшего, добавили она.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Массовая драка со стрельбой в Москве: сотни людей и пятьдесят выстрелов

По данным источника в правоохранительных органах, инцидент произошёл на территории министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Следователи выясняют точные причины смерти мужчины и обстоятельства произошедшего.

По данным РЕН ТВ погибшим в драке у здания Минкомсвязи в Москве оказался чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов.

Ранее сообщалось, что двое мужчин погибли в результате драки на юго-востоке столицы, возбуждено уголовное дело. По данным следствия, драка произошла 17 февраля возле здания по Волгоградскому проспекту. В результате один из мужчин 1989 года рождения скончался до приезда "скорой", второй участник потасовки умер в больнице.