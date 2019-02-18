За брата ответишь: двое узбекистанцев погибли в массовой драке - видео

Причиной кулачной разборки стал конфликт, в ходе которого один мужчина оскорбил брата другого.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Приезжие из Узбекистана устроили драку на юго-востоке Москвы.

Судя по видео с камер видеонаблюдения, в потасовке на Волгоградском проспекте участвовали порядка десяти человек.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, причиной конфликта стал бытовой повод — один оскорбил брата другого. По завершении конфликта его участники самостоятельно вызвали полицию.

В ведомстве подтвердили гибель двоих человек.

"Один из мужчин 1989 года рождения скончался до приезда скорой помощи, второй мужчина скончался в больнице", - уточнили в СК.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В посольстве Узбекистана в России отметили, что подробностей инцидента получить не удалось, однако в ОМВД по району факт гибели двух граждан Узбекистана подтвердили. Причиной потасовки стал бытовой конфликт.

В настоящее время ведется работа по информированию родственников погибших.