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Пожар в микрорайоне Курсай Абайского района г. Шымкент

Подросток в Казахстане спас из огня детей, пока взрослые ждали пожарных

© Группа государственного языка и информации ДЧС г.Шымкент
Происшествия
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Старшая сестра двух детей, увидев, что дом загорелся, выбежала на улицу, а соседский подросток бросился спасать малышей.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. В Казахстане подросток спас двух детей из горящего дома.

Как сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям республики, инцидент произошел в субботу, 16 февраля, в микрорайоне Курсай Абайского района Шымкента.

Загорелась времянка, в которой находились трое детей – четырехлетний мальчик, шестилетняя девочка и их старшая сестра. Взрослые в момент возгорания в доме отсутствовали.

Тринадцатилетний подросток спас детей во время пожара
© Группа государственного языка и информации ДЧС г.Шымкент
Тринадцатилетний подросток спас детей во время пожара

Старшая девочка, увидев, что начался пожар, выбежала на улицу за помощью.

Тринадцатилетний подросток, проживавший по соседству, попросил мать вызвать пожарных, а сам, недолго думая, бросился спасать малышей.

Благодаря храбрости подростка, дети не получили никаких серьезных травм и отравления продуктами горения. Прибывшим пожарным осталось только потушить жилище.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Одной из вероятных причин возгорания специалисты считают неисправность печного отопления.

Теги:
спасение, пожар, Казахстан



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