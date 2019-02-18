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Пострадавшие в результате теракта в ночном клубе в Стамбуле

"Стамбульский стрелок" отрицает свою причастность к теракту в ночном клубе

AFP / IHLAS NEWS AGENCY
Происшествия
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Жертвами атаки стали 39 человек, 69 были ранены.

ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik. Обвиняемый в нападении на ночной клуб в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек, Абдулкадыр Машарипов отрицает свою причастность к преступлению, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet.

"Я не совершал это. Я не был тем человеком, в руках которого в ту ночь был автомат Калашникова", - приводит издание слова Машарипова.

Подозреваемый в расстреле посетителей ночного клуба Reina Абдулгадир Машарипов
AA/
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Обвиняемый также в ходе заседания в суде Стамбула сообщил, что испытал шок, когда узнал из новостей по телевидению, что он объявлен в розыск на следующий день после теракта.

В ночь на 1 января 2017 года в Стамбуле произошло нападение на ночной клуб Reina. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство" (запрещено в РФ). Уроженец Узбекистана Абдулкадыр Машарипов был задержан 16 января в ходе антитеррористической операции в районе Эсенъюрт в Стамбуле.

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Теги:
Стамбул, теракт, Турция



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