Мигранты из ЦА разобрали стену салона связи и выкрали товары на 5 млн рублей

Злоумышленники проникли в подсобное помещение и взломали сейф.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В Подмосковье двое приезжих из стран ближнего зарубежья в возрасте 27 и 40 лет обворовали салон сотовой связи, передает пресс-служба МВД России.

Мигранты ночью проникли в подсобное помещение салона сотовой связи, разобрав часть стены, и украли из сейфа мобильные телефоны и электронные наручные часы на сумму порядка пяти миллионов рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России задержали гастарбайтеров и обнаружили у них дома большую часть похищенного.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело.