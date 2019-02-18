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Мигранты из ЦА разобрали стену салона связи и выкрали товары на 5 млн рублей

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Происшествия
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Злоумышленники проникли в подсобное помещение и взломали сейф.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В Подмосковье двое приезжих из стран ближнего зарубежья в возрасте 27 и 40 лет обворовали салон сотовой связи, передает пресс-служба МВД России.

Мигранты ночью проникли в подсобное помещение салона сотовой связи, разобрав часть стены, и украли из сейфа мобильные телефоны и электронные наручные часы на сумму порядка пяти миллионов рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России задержали гастарбайтеров и обнаружили у них дома большую часть похищенного.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело.

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Теги:
Ограбление и кража, Подмосковье, Россия, Центральная Азия



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