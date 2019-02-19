МИД Узбекистана опубликовал имена погибших в драке в Москве братьев

Массовая стычка с участием мигрантов произошла на юго-востоке Москвы.

ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало имена погибших в массовой драке в Москве граждан республики.

Как сообщает пресс-служба ведомства, жертвами потасовки стали 29-летний Нодирбек Нусратов и его брат, 31-летний Отабек.

© Sputnik / Наталья Селиверстова За брата ответишь: двое узбекистанцев погибли в массовой драке - видео

Уточняется, что консульский отдел Посольства Узбекистана в России установил контакты с соответствующими российскими ведомствами и держит ситуацию на контроле.

На днях порядка десяти мигрантов устроили драку на юго-востоке Москвы. Причиной конфликта стал бытовой повод — один оскорбил брата другого. Нодирбек умер до приезда кареты скорой помощи, Отабек скончался в больнице.

Главное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).