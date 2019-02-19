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Полиция и скорая помощь

МИД Узбекистана опубликовал имена погибших в драке в Москве братьев

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Массовая стычка с участием мигрантов произошла на юго-востоке Москвы.

ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало имена погибших в массовой драке в Москве граждан республики.

Как сообщает пресс-служба ведомства, жертвами потасовки стали 29-летний Нодирбек Нусратов и его брат, 31-летний Отабек.

Нашивка на рукаве сотрудника полиции в России, архивное фото
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Уточняется, что консульский отдел Посольства Узбекистана в России установил контакты с соответствующими российскими ведомствами и держит ситуацию на контроле.

На днях порядка десяти мигрантов устроили драку на юго-востоке Москвы. Причиной конфликта стал бытовой повод — один оскорбил брата другого. Нодирбек умер до приезда кареты скорой помощи, Отабек скончался в больнице.

Главное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

Теги:
Драка, Москва, Узбекистан, Россия



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