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Беспорядки в американском городе Балтиморе

В Учтепинском районе Ташкента произошел пожар

© Sputnik / Кейтлин Оукс
Происшествия
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Специалисты устанавливают причину пожара.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Днем во вторник в жилом доме на улице Нашриёт в Учтепинском районе Ташкента произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы. Возгорание ликвидировано.

"В результате пожара сгорело 110 квадратных метров крыши и частично жилых помещений дома 99 "б" и 90 квадратных метров крыши дома 99 "в", — уточнили в пресс-службе.

Причина пожара и сумма ущерба пока не установлены. Сведений о пострадавших нет.

В здании, где расположен офис компании "Тошшахартрансхизмат", произошел пожар >>>

Теги:
пожар, Ташкент



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