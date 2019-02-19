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Таможенники УГТК по Наманганской области предотвратили незаконный ввоз в Узбекистан партии мобильных телефонов

Контрабандист пытался провезти в Узбекистан партию мобильников Nokia

Пресс-служба ГТК Узбекистана
Происшествия
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По предварительным подсчетам, общая стоимость обнаруженных устройств — около 18 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Мужчина пытался провезти в Узбекистан из соседней страны партию мобильных телефонов марки Nokia, но замысел не удался: у злоумышленника сдали нервы. Своим странным поведением он привлек внимание таможенников УГТК по Наманганской области. 

"В результате проведенного личного досмотра в сумке у гражданина были обнаружены сокрытые от таможенного контроля и не заявленные при устном опросе 225 единиц мобильных телефонов марки Nokia", — сообщили в пресс-службе ГТК.

По предварительным подсчетам, общая стоимость обнаруженных устройств — около 18 миллионов сумов.

Ведутся таможенные проверки.

Теги:
мобильный телефон, Государственный таможенный комитет



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