В Навои председатель суда довел подчиненного до госпитализации

Председатель суда избил сотрудника на глазах у всего коллектива.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. В Навои сотрудник областного административного суда попал в больницу после нападения председателя. Эту информацию подтвердили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Генпрокуратуре республики.

Как уточняют узбекские СМИ, председатель на глазах у всех повалил на пол подчиненного и избил его.

Пострадавший сразу же был доставлен в Навоийскую областную больницу.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее итогам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.