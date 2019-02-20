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Капельница

В Навои председатель суда довел подчиненного до госпитализации

© Sputnik / Алексей Куденко
Происшествия
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Председатель суда избил сотрудника на глазах у всего коллектива.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. В Навои сотрудник областного административного суда попал в больницу после нападения председателя. Эту информацию подтвердили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Генпрокуратуре республики.

Как уточняют узбекские СМИ, председатель на глазах у всех повалил на пол подчиненного и избил его.

Пострадавший сразу же был доставлен в Навоийскую областную больницу.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее итогам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги:
больница, Суд, Узбекистан



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