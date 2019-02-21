Спасатели в Ташкенте помогли матери близнецов

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Спасатели в Ташкенте помогли жительнице Юнусабадского района, которая не могла попасть в квартиру, где оставались двое младенцев, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

В дежурную часть УЧС Ташкента поступило обращение от женщины, которая сообщила, что вышла из квартиры и захлопнула дверь. В помещении остались двое ее грудных детей-близнецов, а также включенная газовая плита, на которой готовился обед.

МЧС Узбекистана Спасатели в Ташкенте помогли воссоединиться семье.

Группа спасателей незамедлительно прибыла на место происшествия и при помощи специального снаряжения вскрыла запертую дверь. Семья оперативно воссоединилась. Дети не пострадали.