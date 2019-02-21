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Пистолет марки UZI. Иллюстративное фото

В Ташкенте старшеклассник пришел в школу с газовым автоматом

© AFP 2018 / SVEN NACKSTRAND
Происшествия
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Зачем юноша принес в класс настолько внушительный арсенал, пока остается неизвестным.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Ученик одной из школ Ташкента принес в класс оружие и боеприпасы. Инцидент произошел 20 февраля.

"Десятиклассник школы Юнусабадского района принес в класс пневматический пистолет-пулемет с глушителем, газовые баллоны, защитную маску, металлические пули", - сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Данный факт обнаружил инспектор профилактики при досмотре учебных сумок на перемене.

Корреспондент Sputnik Узбекистан попросил правоохранителей прокомментировать этот случай.

В ведомстве отметили, что такое оружие продается в любом спортивном магазине и разрешения на его приобретение не требуется.

Между тем с подростком и его родителями проведена профилактическая беседа.

О том, зачем юноше понадобилось приносить в класс столь внушительный арсенал, не сообщается.




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