Замерзающих узбекистанцев спасли в степи Казахстана

Автобус с гражданами Узбекистана сломался посреди дороги в Актюбинской области Казахстана. Граждане оставались внутри сломанного автобуса.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. В Западно-Казахстанской области из снежного заноса вызволили пассажирский автобус, в котором находилось 38 граждан Узбекистана.

Как сообщает Nur.kz, спасатели, оказавшие помощь людям, выявили грубейшие нарушения правил перевозки пассажиров. Люди включали для обогрева газовую плиту.

"В Актюбинской области в результате подобного нарушения более 50 человек сгорели в салоне автобуса", - отметил глава отдела Департамента по чрезвычайным ситуациям по области Бакытжан Ихсанов.

За прошедшие сутки казахские спасатели вызволили из снежных сугробов 11 единиц техники и спасли 218 человек.

Отметим, что в регионе два дня наблюдалась метель с сильным ветром до 22 метров в секунду. Многие автодороги замело.