15:58 21 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.25
  • EUR9477.31
  • USD8392.20
Поиск
Автобус на дороге

Замерзающих узбекистанцев спасли в степи Казахстана

© ДЧС по Акмолинской области Казахстана
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Крупное ДТП с узбекистанцами в Актюбинской области (9)
15 0 0

Автобус с гражданами Узбекистана сломался посреди дороги в Актюбинской области Казахстана. Граждане оставались внутри сломанного автобуса.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. В Западно-Казахстанской области из снежного заноса вызволили пассажирский автобус, в котором находилось 38 граждан Узбекистана.

Как сообщает Nur.kz, спасатели, оказавшие помощь людям, выявили грубейшие нарушения правил перевозки пассажиров. Люди включали для обогрева газовую плиту.

"В Актюбинской области в результате подобного нарушения более 50 человек сгорели в салоне автобуса", - отметил глава отдела Департамента по чрезвычайным ситуациям по области Бакытжан Ихсанов.

За прошедшие сутки казахские спасатели вызволили из снежных сугробов 11 единиц техники и спасли 218 человек.

Отметим, что в регионе два дня наблюдалась метель с сильным ветром до 22 метров в секунду. Многие автодороги замело.

Тема:
Крупное ДТП с узбекистанцами в Актюбинской области (9)
Теги:
автобус, Узбекистан, Казахстан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Суперлуние, наблюдаемое в Москве
Главное суперлуние 2019 года
Инстаграм vs Суровая реальность: почувствуй разницу - видео
Instagram vs суровая реальность: почувствуй разницу - видео
Афганистан без России — 30 лет хаоса
Афганистан без России — 30 лет хаоса

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054