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Жуткая история: девочка сожгла себя, играя дома со спичками

© CC0 / Pixabay
Происшествия
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Беспечность родителей стоила жизни маленькой девочке в Бухаре.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. В городе Бухаре трехлетняя девочка, играя со спичками, подожгла дом и получила тяжелейшие ожоги.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, инцидент произошел в среду, 20 февраля.

Пожар в микрорайоне Курсай Абайского района г. Шымкент
© Группа государственного языка и информации ДЧС г.Шымкент
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Родители оставили маленького ребенка без присмотра и не заметили, когда началось возгорание. Затем взрослые самостоятельно потушили пожар.

"В результате пожара выгорело 7 квадратных метров площади дома, а трехлетняя дочка, получив ожоги, была госпитализирована. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался", - говорится в сообщении.

По данным пожарных, маленькая девочка играла со спичками, в результате чего и вспыхнул пожар.

Ведется расследование.

Теги:
смерть, пожар, ребенок, Бухара



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