Жуткая история: девочка сожгла себя, играя дома со спичками

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. В городе Бухаре трехлетняя девочка, играя со спичками, подожгла дом и получила тяжелейшие ожоги.
Как сообщает пресс-служба МВД республики, инцидент произошел в среду, 20 февраля.
Родители оставили маленького ребенка без присмотра и не заметили, когда началось возгорание. Затем взрослые самостоятельно потушили пожар.
"В результате пожара выгорело 7 квадратных метров площади дома, а трехлетняя дочка, получив ожоги, была госпитализирована. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался", - говорится в сообщении.
По данным пожарных, маленькая девочка играла со спичками, в результате чего и вспыхнул пожар.
Ведется расследование.