При пожаре в частном доме Самаркандской области погибли пятеро

ТАШКЕНТ, 23 фев - Sputnik. При пожаре в частном доме в Самаркандской области погибли пять человек, в том числе двое детей, сообщает главное управление пожарной безопасности МВД страны.
По данным управления, 23 февраля в 02.01 на пульт дежурного отдела противопожарной безопасности Ургутского района Самаркандской области поступил сигнал о пожаре в частном доме. К месту возгорания отправили семь пожарных расчетов. В 03.48 огонь был потушен полностью. В результате пожара сгорела кровля дома, потолок, домашнее имущество, а также 15 квадратных метров крыши соседнего дома.
По данным пожарных, один из спасенных детей получил ожоги около 10% тела и был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние, как удовлетворительное.
По факту происшествия проводится доследственная проверка, выясняются причины возгорания и нанесенный ущерб.