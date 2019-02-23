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Беспорядки в американском городе Балтиморе

При пожаре в частном доме Самаркандской области погибли пятеро

© Sputnik / Кейтлин Оукс
Происшествия
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Все погибшие были членами одной семьи, среди них двое детей, еще пять человек удалось спасти.

ТАШКЕНТ, 23 фев - Sputnik. При пожаре в частном доме в Самаркандской области погибли пять человек, в том числе двое детей, сообщает главное управление пожарной безопасности МВД страны.

По данным управления, 23 февраля в 02.01 на пульт дежурного отдела противопожарной безопасности Ургутского района Самаркандской области поступил сигнал о пожаре в частном доме. К месту возгорания отправили семь пожарных расчетов. В 03.48 огонь был потушен полностью. В результате пожара сгорела кровля дома, потолок, домашнее имущество, а также 15 квадратных метров крыши соседнего дома.

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Пресс-служба хокимията Ташкента
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При ликвидации пожара были обнаружены тела двух мужчин, женщины и двоих детей. Все погибшие были членами одной семьи, проживающей в доме. При тушении пожара также спасли пять человек: хозяина дома, его супругу, дочь и двоих внуков.

По данным пожарных, один из спасенных детей получил ожоги около 10% тела и был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние, как удовлетворительное.

По факту происшествия проводится доследственная проверка, выясняются причины возгорания и нанесенный ущерб.




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