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Львята

В Узбекистане контрабандисты пытались продать двух львят

© Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
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Злоумышленники хотели выручить с продажи экзотических животных шесть тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik. В Шайхантахурском районе Ташкента арестовали четверых контрабандистов, которые намеревались продать двух львят. Об этом пишут узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета.

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Хищники находились в багажниках автомобилей Spark и Lacetti.

По информации управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства ГТК,  мошенников задержали с поличным во время передачи денег. Мужчины хотели заработать на продаже диких животных шесть тысяч долларов.

В настоящее время правоохранители проводят проверку.

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Теги:
Государственный таможенный комитет, таможенники, Контрабанда, Ташкент, Узбекистан



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