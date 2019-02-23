В Узбекистане контрабандисты пытались продать двух львят

Злоумышленники хотели выручить с продажи экзотических животных шесть тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik. В Шайхантахурском районе Ташкента арестовали четверых контрабандистов, которые намеревались продать двух львят. Об этом пишут узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета.

© Sputnik / Виталий Аньков Узбекистанец выиграл в карты льва и чуть не обрек его на голодную смерть

Хищники находились в багажниках автомобилей Spark и Lacetti.

По информации управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства ГТК, мошенников задержали с поличным во время передачи денег. Мужчины хотели заработать на продаже диких животных шесть тысяч долларов.

В настоящее время правоохранители проводят проверку.