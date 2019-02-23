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Преступник за решеткой

В парке под Калугой две женщины дали отпор насильнику из Узбекистана

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Иностранец искал свою будущую жертву в местном парке, однако женщинам удалось оказать насильнику активное сопротивление.

ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik. В Калужской области сотрудники полиции арестовали 24-летнего гражданина Узбекистана, который пытался изнасиловать двух женщин в местном парке.

Нашивка на рукаве сотрудника полиции в России, архивное фото
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Как сообщает пресс-служба регионального СК, две жительницы Боровского района обратились с заявлением в правоохранительные органы. Они рассказали, что неизвестный 15 и 16 февраля пытался их изнасиловать в парковой зоне города Балабаново. Но мужчине не удалось надругаться над женщинами, так как они оказали злоумышленнику активное сопротивление. 

Составив портрет предполагаемого преступника, правоохранители поняли, что нападения совершил один и тот же человек. Через некоторое время в ходе оперативно-следственных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на территории той же парковой зоны. Им оказался безработный узбекистанец, который приехал в Россию на заработки.

Сейчас мигрант находится под стражей, возбуждено уголовное дело.

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Теги:
Калужская область, Россия



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