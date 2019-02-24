В Бекабадском районе "газовщики" попытались ограбить женщину

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В Бекабадском районе Ташкентской области женщине удалось отбиться от злоумышленников, которые выдали себя за сотрудников райгаза и попытались ее ограбить.

"Двадцать второго февраля этого года в Бекабадском районе Ташкентской области двое неизвестных лиц, представившись сотрудниками райгаза, зашли в дом гражданки М.Х", — сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана. Применив силу, они потребовали денег.

Однако мошенникам не удалось ничем поживиться. Женщина оказала сопротивление — такое, что им осталось только убежать.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов задержали бекабадца Л.Т. и ангренца Ш.Р.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.