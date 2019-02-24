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Сотрудник пограничной службы проводит досмотр ручной клади проезжающих

Двое узбекистанцев приехали в Россию в багажнике автобуса

© Sputnik / Андрей Иглов
Происшествия
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Тема:
Миграционное законодательство России (127)
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Мигрантам был запрещен въезд в РФ до 2020 года.

ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Двое узбекистанцев пытались попасть на территорию России в багажном отсеке автобуса, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Водитель автобуса, уроженец Казахстана помог за вознаграждение незаконно пересечь границу гражданам Узбекистана. Он поместил нелегалов в тайник между задней боковой входной дверью и задним правым колесом. Ранее казахстанец прятал там от пограничного контроля различные товары без документов.

Жители Узбекистана пересекли границу, но были задержаны в Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время мигрантам грозит до шести лет лишения свободы.

Тема:
Миграционное законодательство России (127)

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Теги:
Узбекистан, Россия



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