Во Владивостоке лишенный прав узбекистанец сбил подростка и скрылся

Сейчас на мигранта заведено уголовное дело, он находится под стражей.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Правоохранители по горячим следам задержали 38-летнего гражданина Узбекистана, который сбил 15-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Мигрант на Toyota Prius совершил наезд на человека и скрылся с места ДТП. Пострадавшего доставили в больницу с переломом ноги.

Фото: Sputnik Водитель сбил насмерть женщину в Наманганской области и скрылся

Когда сотрудникам городской Госавтоинспекции удалось поймать водителя, они выяснили, что узбекистанец находится в России нелегально, а также лишен водительских прав.

В отношении мигранта составлены административные материалы по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления) и части 2 статьи 12.27 (оставление водителем места ДТП).

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Санкция за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.