14:52 25 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.25
  • EUR9477.31
  • USD8392.20
Поиск
Автомобильный спидометр

Во Владивостоке лишенный прав узбекистанец сбил подростка и скрылся

© Foto: kai Stachowiak
Происшествия
Получить короткую ссылку
59 0 0

Сейчас на мигранта заведено уголовное дело, он находится под стражей.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Правоохранители по горячим следам задержали 38-летнего гражданина Узбекистана, который сбил 15-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Мигрант на Toyota Prius совершил наезд на человека и скрылся с места ДТП. Пострадавшего доставили в больницу с переломом ноги.

Фото: Sputnik
Водитель сбил насмерть женщину в Наманганской области и скрылся

Когда сотрудникам городской Госавтоинспекции удалось поймать водителя, они выяснили, что узбекистанец находится в России нелегально, а также лишен водительских прав.

В отношении мигранта составлены административные материалы по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления) и части 2 статьи 12.27 (оставление водителем места ДТП).

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Санкция за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Теги:
авария, ДТП, Владивосток, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

"Оскар-2019": лучшие моменты церемонии
Мастер сюзане Рахмон Тошев рассказал о традиционной вышивке
Рахмон Тошев: сюзане – книга, которую можно читать
Вино: удовольствие с пользой или вредная привычка?
Пить или не пить: как вино влияет на организм человека

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054