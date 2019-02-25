По подозрению в сбыте "Трамадола" в Узбекистане задержали семерых

Запрещенные препараты нашли при осмотре автомобилей подозреваемых, а также при обыске домов двух задержанных.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана задержали на юге страны семь человек, подозреваемых в организации поставок и сбыта психотропных препаратов, сообщил телеканал "Узбекистан 24".

Как следует из сюжета, оперативники пресекли в Кашкадарьинской области деятельность жителей Узбекистана, занимавшихся хранением и сбытом запрещенных препаратов.

Во время специального мероприятия было изъято 60 тысяч таблеток "Трамадола". В качестве вещественных доказательств изъяли препараты общей стоимостью 91,5 миллиона сумов, или около 11 тысяч долларов. Препараты нашли при осмотре автомобилей подозреваемых, а также при обыске домов двух задержанных.

В Узбекистане в октябре 2018 года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за изготовление, распространение и сбыт психоактивных веществ и синтетических наркотиков. Сейчас уголовное наказание по "наркотическим" статьям в Узбекистане составляет от шести месяцев до 20 лет лишения свободы.

По данным Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками при кабмине республики, в 2014–2017 годы в стране изъято в общей сложности 1,8 килограмма различных видов новых психоактивных веществ и других синтетических наркотиков.