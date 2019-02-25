При строительстве самой большой мечети в ЦА девять рабочих упали с высоты

Восемь из пострадавших с травмами различной степени тяжести были отправлены в больницу.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Девять рабочих упали с 60-метровой высоты во время строительства самой крупной мечети в Центральной Азии, которая находится в Душанбе, сообщила пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Умеда Юсуфи.

© Sputnik / Наталья Селиверстова В Ленобласти рабочий из Узбекистана разбился насмерть, упав с 14-го этажа

Она уточнила, что во время проведения работ обрушились строительные леса и рабочие упали с высоты примерно в 60 метров.

Восемь из пострадавших с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Один из упавших после оказания первичной медицинской помощи от госпитализации отказался.

В столице Таджикистана скоро закончится строительство самой большой в Центральной Азии соборной мечети площадью в шесть гектаров, где одновременно смогут совершать богослужение около 120 тысяч человек.