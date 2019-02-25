21:02 25 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.25
  • EUR9477.31
  • USD8392.20
Поиск
Катания на капоте в Ташкенте

Проехались с ветерком: участников катания на капоте в Ташкенте нашли - видео

ГУВД Ташкента
Происшествия
Получить короткую ссылку
108 0 0

В отношении водителя и пассажира составлены протоколы за нарушение правил дорожного движения.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Водитель автомобиля Spark, который катал человека на капоте, найден и привлечен к ответственности, сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

Видео, на котором видно, как белый Spark едет по столице Узбекистана с человеком на капоте, распространилось в соцсетях. Многие предположили, что таким образом девушка пыталась привлечь внимание парня после ссоры. Однако, как установили правоохранители, представительница прекрасного пола была за рулем, а на капоте катался ее приятель.

"Установлено, что утром 23 февраля на улице Нукус водитель автомобиля Spark 20-летняя Лаура Ш. "прокатила" своего приятеля Николая П. на капоте автомобиля, чем они подвергли опасности жизнь и здоровье последнего, а также создали опасную ситуацию для других участников дорожного движения", - говорится в сообщении.

В отношении водителя составлен протокол по статье за вождение транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение требований дорожных знаков и других правил дорожного движения, а в отношении Николая П. – за нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного движения.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

"Оскар-2019": лучшие моменты церемонии
Газеты - зло: собака показала хозяину, насколько она не любит СМИ
Газеты - зло: собака показала хозяину, насколько она не любит СМИ
Статуэтка киноакадемии ОСКАР
Заветная статуэтка: за что вручают "Оскар"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054