Какой срок получил виновник гибели узбекистанцев в ДТП под Саратовом

Водитель-казахстанец получил 2,5 года колонии за ДТП под Саратовом, в котором погибли пять граждан Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Суд в Саратовской области приговорил к двум с половиной годам лишения свободы водителя автобуса из Казахстана за ДТП, в котором погибли пятеро граждан Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба областного главка МВД, Ершовский районный суд Саратовской области счел достаточными собранные в ходе следствия доказательства и признал мужчину виновным. Мужчина проведет два года и шесть месяцев в колонии-поселении.

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Заказной автобус и грузовой поезд столкнулись 17 ноября 2018 года на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области. Из семи человек, ехавших в автобусе, погибли пятеро пассажиров - граждан Узбекистана, в тяжелом состоянии были госпитализированы водитель и его сменщик, граждане Казахстана.

Полиция и суд установили, что 62-летний житель Казахстана за рулем автобуса Kaessbohrer в условиях плохой видимости выехал на переезд, проигнорировав запрещающий сигнал светофора и звуковую сигнализацию, и не заметил грузовой поезд.

Суд признал водителя виновным по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.