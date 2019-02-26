Инспектор хабаровской миграционной службы зарабатывала на мигрантах

Женщина помогала незаконно регистрировать граждан Таджикистана. За свои услуги она принимала плату в размере от 8 до 83 тысяч рублей с каждого.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Центральный районный суд Хабаровска приговорил к условному лишению свободы старшего инспектора отдела управления по вопросам миграции краевого УМВД за организацию незаконного пребывания в России 96 иностранцев и получение взятки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, сотрудница миграционной службы совместно с сотрудником управления по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю и двумя гражданами Таджикистана с февраля 2014 года по 27 марта 2017 года организовывали незаконное пребывание иностранных граждан в РФ.

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Подсудимая находила владельцев квартир, в которых фиктивно регистрировала иностранных граждан за плату в размере от 8 до 83 тысяч рублей с каждого. Достоверно установлены как минимум 96 иностранных граждан, которые воспользовались услугами по фиктивной регистрации, говорится в сообщении.

Также суд установил, что за фиктивную регистрацию иностранных граждан подсудимая получила от посредника взятку в размере 147 тысяч рублей.

Подсудимая вину признала, раскаялась и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, что было учтено при вынесении приговора.

Суд приговорил подсудимую к трем годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафу в 750 тысяч рублей. Также осужденная лишена права занимать должности в органах представительной и исполнительной власти сроком на два года шесть месяцев.