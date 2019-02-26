При взрыве в андижанской поликлинике массово пострадали школьники

ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik. В центральной поликлинике Андижана взорвалась котельная, пострадали 18 школьников, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения страны.

Учащиеся девятого класса одной из местных школ прибыли в центральную поликлинику Андижана для прохождения медосмотра. Взрыв произошел в 10:26, всем 18 пострадавшим детям была оказана экстренная медицинская помощь, они находятся под наблюдением.

"Четверо учащихся после обследования переведены в отделение нейрореанимации, из них двоим была проведена срочная операция", - уточнил собеседник агентства.

Еще десять школьников, обратившихся за помощью в поликлинику, получили амбулаторно-психологическую помощь и отправлены домой.

Ситуация взята под контроль Министерства здравоохранения. Приняты все меры для оказания необходимой помощи пострадавшим. Компетентные органы устанавливают причины взрыва.