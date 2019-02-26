В МЧС Узбекистана назвали возможную причину взрыва в андижанской поликлинике

От взрыва пострадали 18 школьников и находившиеся с ними четыре преподавателя, все они пришли на медосмотр.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Причиной взрыва в котельной в Центральной поликлинике при Андижанском городском медицинском объединении, по предварительным данным, стала неисправность котлового оборудования, сообщает МЧС Узбекистана.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров При взрыве в андижанской поликлинике массово пострадали школьники

В результате аварии пострадали находившиеся рядом ученики общеобразовательной школы №4 Андижана, проходившие ежегодный осмотр в кабинете флюорографии, расположенном недалеко от котельной. Легкие ранения получили 18 учеников 9-го класса и сопровождавшие их четыре преподавателя. Сейчас их состояние удовлетворительное. Двоим пострадавшим ученикам сделали операции, их состояние также удовлетворительное.

На месте сформирована комиссия в составе руководителей хокимията Андижана, областных управлений по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения, народного образования и специалистов АО "Узтрансгаз" для изучения причин происшествия и оказания помощи пострадавшим.