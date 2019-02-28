ГУВД опубликовало фото автомобилей нарушителей-мажоров

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента снова опубликовало на своем официальном сайте фотографии автомобилей, владельцы которых совершили те или иные нарушения правил дорожного движения.
В сообщении говорится, что в период с 14 по 27 февраля на дорогах Ташкента инспекторами ДПС было выявлено 5044 нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств.
Из них 91 водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в ведомстве. Для них предусмотрен штраф в размере 25 МРЗП с лишением водительских прав на срок от полутора до 3 лет.
169 водителей не имели при себе необходимых документов для управления транспортным средством. На 36 автомобилях имелась тонировка стекол без соответствующего разрешения.
Именно их фото появились на сайте.
Отметим, что недобросовестные водители ездят на весьма дорогих автомобилях. Среди изъятых на штрафстоянку авто Mercedes, в том числе "Гелендваген", BMW X6, Audi, Chevrolet Captiva.
Напомним, что ГУВД регулярно публикует фото водителей-нарушителей, в том числе автоледи, задержанных за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Таким образом власти борются с нарушителями ПДД.