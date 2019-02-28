ГУВД опубликовало фото автомобилей нарушителей-мажоров

Недобросовестные водители, нарушающие правила дорожного движения, рискуют попасть в аварию и получить травмы, а также нанести вред здоровью пешеходов. Однако ни это, ни перспектива заплатить штраф их зачастую не останавливает.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента снова опубликовало на своем официальном сайте фотографии автомобилей, владельцы которых совершили те или иные нарушения правил дорожного движения.

В сообщении говорится, что в период с 14 по 27 февраля на дорогах Ташкента инспекторами ДПС было выявлено 5044 нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств.

© ГУВД г. Ташкента. Сотрудники УБДД за 13 дней выявили 5 044 факта нарушений ПДД на дорогах Ташкента

Из них 91 водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в ведомстве. Для них предусмотрен штраф в размере 25 МРЗП с лишением водительских прав на срок от полутора до 3 лет.

© ГУВД г. Ташкента. Сотрудники УБДД за 13 дней выявили 5 044 факта нарушений ПДД на дорогах Ташкента

169 водителей не имели при себе необходимых документов для управления транспортным средством. На 36 автомобилях имелась тонировка стекол без соответствующего разрешения.

© ГУВД г. Ташкента. Сотрудники УБДД за 13 дней выявили 5 044 факта нарушений ПДД на дорогах Ташкента

AP Photo / Mikhail Metzel В ГУВД озвучили наиболее частые нарушения на дорогах Ташкента

Именно их фото появились на сайте.

Отметим, что недобросовестные водители ездят на весьма дорогих автомобилях. Среди изъятых на штрафстоянку авто Mercedes, в том числе "Гелендваген", BMW X6, Audi, Chevrolet Captiva.

Напомним, что ГУВД регулярно публикует фото водителей-нарушителей, в том числе автоледи, задержанных за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Таким образом власти борются с нарушителями ПДД.