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Сотрудники УБДД за 13 дней выявили 5 044 факта нарушений ПДД на дорогах Ташкента

ГУВД опубликовало фото автомобилей нарушителей-мажоров

© ГУВД г. Ташкента.
Происшествия
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Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (42)
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Недобросовестные водители, нарушающие правила дорожного движения, рискуют попасть в аварию и получить травмы, а также нанести вред здоровью пешеходов. Однако ни это, ни перспектива заплатить штраф их зачастую не останавливает.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента снова опубликовало на своем официальном сайте фотографии автомобилей, владельцы которых совершили те или иные нарушения правил дорожного движения.

В сообщении говорится, что в период с 14 по 27 февраля на дорогах Ташкента инспекторами ДПС было выявлено 5044 нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств.

Сотрудники УБДД за 13 дней выявили 5 044 факта нарушений ПДД на дорогах Ташкента
© ГУВД г. Ташкента.
Сотрудники УБДД за 13 дней выявили 5 044 факта нарушений ПДД на дорогах Ташкента

Из них 91 водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в ведомстве. Для них предусмотрен штраф в размере 25 МРЗП с лишением водительских прав на срок от полутора до 3 лет.

Сотрудники УБДД за 13 дней выявили 5 044 факта нарушений ПДД на дорогах Ташкента
© ГУВД г. Ташкента.
Сотрудники УБДД за 13 дней выявили 5 044 факта нарушений ПДД на дорогах Ташкента

169 водителей не имели при себе необходимых документов для управления транспортным средством. На 36 автомобилях имелась тонировка стекол без соответствующего разрешения.

Сотрудники УБДД за 13 дней выявили 5 044 факта нарушений ПДД на дорогах Ташкента
© ГУВД г. Ташкента.
Сотрудники УБДД за 13 дней выявили 5 044 факта нарушений ПДД на дорогах Ташкента
Сотрудник милиции осматривает автомобиль
AP Photo / Mikhail Metzel
В ГУВД озвучили наиболее частые нарушения на дорогах Ташкента

Именно их фото появились на сайте.

Отметим, что недобросовестные водители ездят на весьма дорогих автомобилях. Среди изъятых на штрафстоянку авто Mercedes, в том числе "Гелендваген", BMW X6, Audi, Chevrolet Captiva.

Напомним, что ГУВД регулярно публикует фото водителей-нарушителей, в том числе автоледи, задержанных за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Таким образом власти борются с нарушителями ПДД.

Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (42)
Теги:
правонарушение, Дорожное движение, Узбекистан



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