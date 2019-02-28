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Сход лавины на Пике Ленина

В Узбекистане объявлена лавинная опасность

© Youtube / Magnus Lindkvist
Происшествия
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Спасатели призывают жителей горных районов и туристов соблюдать меры предосторожности и не заходить в запретные зоны.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. С 28 февраля по 4 марта 2019 года по горным районам Узбекистана объявлена лавинная опасность, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

Спасатели призывают местных жителей и туристов соблюдать меры предосторожности и не заходить в запретные зоны, обозначенные вывесками "Осторожно – лавинная опасность!".

Ранее синоптики прогнозировали на этой неделе в горных районах республики дождь с возможным переходом в снег, а также от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 5-10 градусов тепла.




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