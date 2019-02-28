Жительница Коканда стала жертвой мошенничества из-за любви к iPhone

Женщина купилась на выгодную акцию в интернете и перевела средства незнакомке.

ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. С заявлением в органы внутренних дел обратилась жительница Коканда Ферганской области, которая стала жертвой мошенницы.

© Sputnik / Валерий Мельников В Иркутске мошенница чуть не оставила узбекистанца без денег и паспорта

Как передает пресс-служба МВД Узбекистана, женщина хотела приобрести через сайт Apple New три смартфона iPhone XS по цене 1200 долларов. Как утверждал продавец, представившийся гражданкой Казахстана, за покупку двух гаджетов третий телефон шел в подарок.

Воспользовавшись платежной системой "Золотая корона", узбекистанка перевела средства на имя Ж. Гульдана, однако смартфоны так и не получила.

По факту возбуждено уголовное дело. Приняты меры по установлению и задержанию личности за совершение данного преступления. Ведется следствие.