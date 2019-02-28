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Мужчина держит телефон Apple iPhone Xs

Жительница Коканда стала жертвой мошенничества из-за любви к iPhone

© AFP 2018 / NOAH BERGER
Происшествия
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Женщина купилась на выгодную акцию в интернете и перевела средства незнакомке.

ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. С заявлением в органы внутренних дел обратилась жительница Коканда Ферганской области, которая стала жертвой мошенницы.

Паспорт гражданина Узбекистана
© Sputnik / Валерий Мельников
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Как передает пресс-служба МВД Узбекистана, женщина хотела приобрести через сайт Apple New три смартфона iPhone XS по цене 1200 долларов. Как утверждал продавец, представившийся гражданкой Казахстана, за покупку двух гаджетов третий телефон шел в подарок.

Воспользовавшись платежной системой "Золотая корона", узбекистанка перевела средства на имя Ж. Гульдана, однако смартфоны так и не получила.

По факту возбуждено уголовное дело. Приняты меры по установлению и задержанию личности за совершение данного преступления. Ведется следствие.

Теги:
iPhone, Мошенничество, Коканд, Ферганская область, Узбекистан



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