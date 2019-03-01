Жители ЦА пострадали в ДТП под Самарой

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Три человека погибли и пятеро пострадали в ДТП под Самарой, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Красноярского района Самарской области, отметив, что среди пострадавших – жители Средней Азии.

Сообщение о ДТП с участием двух легковых машин на 2-м километре обводной дороги в Красноярском районе поступило в пятницу в 9.29 (8.29 мск). По прибытии на место выяснилось, что столкнулись Hyundai и Lada Largus.

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"В результате столкновения погибли три человека, пострадали пять человек. Всех пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Красноярскую центральную больницу. В Lada Largus ехали семь человек, все они жители Средней Азии: Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В иномарке пострадал житель Ульяновской области", - сказал собеседник агентства.

Как отметил в четверг президент РФ Владимир Путин, общее количество ДТП в России не уменьшается пятый год, каждый день в них гибнут 50 и получают ранения около 600 человек. Глава государства потребовал от МВД "принять дополнительные меры на этом направлении".