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Капельница

Под Волгоградом авто вылетело на встречку – погибла уроженка Узбекистана

© Sputnik / Алексей Куденко
Происшествия
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Помимо уроженки Узбекистана жертвами аварии стали еще трое мужчин и женщина.

ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. На 765-м километре трассы Волгоград – Москва легковая машина Mistubishi на летней резине выехала на встречную полосу и совершила лобовое столкновение с грузовиком, в результате пять человек погибли.

Знак аварийной остановки
© Pixabay
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По данным ГУ МВД по Волгоградской области, жертвами аварии стали трое мужчин и две женщины.

Установлены личности всех пятерых погибших. Женщины: 1983 года рождения, город Арзамас; 1965 года рождения, уроженка Узбекистана, вид на жительство в Михайловке (Волгоградская область. - Ред.). Мужчины: водитель 1972 года рождения, Новый Рогачик (Волгоградская область. – Ред.); 1986 года рождения, город Владивосток; 1995 года рождения, Быково (Волгоградская область. - Ред.)

Теги:
ДТП, Волгоград, Россия



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