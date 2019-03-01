Под Волгоградом авто вылетело на встречку – погибла уроженка Узбекистана

ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. На 765-м километре трассы Волгоград – Москва легковая машина Mistubishi на летней резине выехала на встречную полосу и совершила лобовое столкновение с грузовиком, в результате пять человек погибли.

По данным ГУ МВД по Волгоградской области, жертвами аварии стали трое мужчин и две женщины.

Установлены личности всех пятерых погибших. Женщины: 1983 года рождения, город Арзамас; 1965 года рождения, уроженка Узбекистана, вид на жительство в Михайловке (Волгоградская область. - Ред.). Мужчины: водитель 1972 года рождения, Новый Рогачик (Волгоградская область. – Ред.); 1986 года рождения, город Владивосток; 1995 года рождения, Быково (Волгоградская область. - Ред.)