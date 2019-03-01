Мальчик чудом не погиб, выбежав на дорогу – реакция водителя молниеносна

Ребенок не рассчитал собственную скорость и выбежал на дорогу наперерез летевшей легковушке. Однако удивительная реакция водителя позволила избежать трагедии. Смотрите на видео, чем закончилась эта история.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Кадры происшествия, записанные на камеру уличного наблюдения, появились на страницах одной из социальных сетей и быстро распространились по всему Интернету.

На видео мальчик перебегает дорогу в неположенном месте в нескольких метрах перед несущимся автомобилем.

Благодаря быстрой реакции водителя, который резко вывернул руль и направил авто в сторону, юный нарушитель остался цел и невредим - он отделался падением в грязь и испугом.

Спустя мгновение водитель-виртуоз, а также водитель проезжавшей мимо машины, остановились и подошли к мальчику, чтобы выяснить, все ли с ним в порядке.