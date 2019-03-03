В UzAirways назвали возможные причины инцидента с самолетом в Пулково

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 2 марта. В числе возможных причин — плохие погодные условия.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Самолет национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари", выполнявший регулярный пассажирский рейс Ташкент – Санкт-Петербург, мог выкатиться за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Пулково из-за плохих погодных условий, сообщили в пресс-службе национальной авиакомпании. Инцидент произошел в 21:59 в субботу, 2 марта.

На борту воздушного судна находился 241 пассажир.

Фото очевидца Самолет узбекских авиалиний выехал за пределы взлетно-посадочной полосы

Пострадавших нет.

Фото очевидца Самолет узбекских авиалиний выехал за пределы взлетно-посадочной полосы

"Возможными причинами могли стать погодные условия, состояние полосы и рулежной дорожки", — говорится в публикации.

По данным пресс-службы, самолет не поврежден, аварийная эвакуация пассажиров не потребовалась.

Фото очевидца Самолет узбекских авиалиний выехал за пределы взлетно-посадочной полосы

Следственный комитет РФ и Росавиация проводят проверку по факту произошедшего.