Соседи Узбекистана ощутили подземные толчки

ТАШКЕНТ, 8 мар - Sputnik. В Казахстане зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6, эпицентр был расположен в 312 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая, сообщает Sputnik Казахстан.

Глубина залегания очага составила 5 километров.

Предыдущее землетрясение магнитудой 4.1 на территории Китая алматинские сейсмологи зарегистрировали 27 февраля в 585 километрах от южной столицы, а еще днем ранее было зарегистрированы подземные толчки на территории Афганистана, на расстоянии 805 километров от Алматы. Магнитуда афганского землетрясения, по данным сейсмологов, составила 5.2.