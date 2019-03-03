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Показатели сейсмографа во время землетрясения

Соседи Узбекистана ощутили подземные толчки

© МЧС Узбекисана
Происшествия
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Очаг землетрясения находился на территории Китая, глубина его залегания составила 5 километров.

ТАШКЕНТ, 8 мар - Sputnik. В Казахстане зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6, эпицентр был расположен в 312 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая, сообщает Sputnik Казахстан.

Глубина залегания очага составила 5 километров.

Предыдущее землетрясение магнитудой 4.1 на территории Китая алматинские сейсмологи зарегистрировали 27 февраля в 585 километрах от южной столицы, а еще днем ранее было зарегистрированы подземные толчки на территории Афганистана, на расстоянии 805 километров от Алматы. Магнитуда афганского землетрясения, по данным сейсмологов, составила 5.2.




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