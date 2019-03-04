Подросток в Фергане погиб после употребления неизвестного вещества

Пятнадцатилетний подросток употребил вещество у себя дома, после чего был доставлен в центральную районную больницу с телесными повреждениями.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. В Узбекистанском районе Ферганской области подросток скончался в результате употребления по неосторожности неизвестного химического вещества, сообщает "Газета.uz".

Отмечается, что 15-летний подросток употребил вещество у себя дома, после чего был доставлен в центральную районную больницу с телесными повреждениями. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, химическое вещество вызвало у мальчика геморрагический перитонит, тяжелую форму столбняка и полное разрушение стенок желудка, а также язву желудка и химические ожоги двенадцатиперстной кишки. Эти повреждения являются опасными для жизни.

В своей объяснительной подросток рассказал об учащемся 10А класса школы №17, который сказал, что нужно принять неизвестное лекарство.

По словам подростка, никто не видел, как Шерзод дал ему лекарство, которое он принял у себя дома.

Проверка районного отдела народного образования по факту законности хранения веществ в химической лаборатории школы №17, где обучался С.А., не выявила нарушений.

Двадцать шестого февраля мальчик скончался в отделении реанимации больницы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Доследственная проверка продлена на один месяц. Районному отделу внутренних дел поручено провести проверку на возможные факты давления на скончавшегося со стороны учащихся или учителей школы.