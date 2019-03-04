В Андижанской области мужчина заживо сгорел из-за непотушенной сигареты

ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. В Избосканском районе Андижанской области гражданин О.К., проживавший в махалле "Бирлашган", зажив сгорел в собственном доме.

Как передает пресс-служба МВД республики, мужчина уснул с непотушенной сигаретой, из-за этого возник пожар.

Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать огонь, однако узбекистанец погиб. Также выгорел один квадратный метр жилья.

Сейчас правоохранители ведут расследование.

Непотушенная сигарета не первый раз становится причиной гибели людей. Так, в январе в Учтепинском районе Ташкента в частном доме произошел пожар. Хозяйка дома погибла.