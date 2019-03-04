В Твери узбекистанец угнал автомобиль

ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. В Твери правоохранители арестовали гражданина Узбекистана, передают региональные СМИ.
Приезжий из ЦА угнал автомобиль ВАЗ 2121 местного жителя в Заволжском районе Твери.
Позднее машину обнаружили в поселке Большие Перемерки. После чего сотрудники полиции задержали самого угонщика.
Преступление, совершенное мигрантом, расценивается как средней тяжести. Узбекистанцу может грозить до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он заключен под стражу.
Ранее в ГУВД Ташкента назвали причины угона автомобилей. По данным правоохранителей, кражи из салонов автомобилей, угон транспортных средств часто происходит из-за того, что сами водители проявляют беспечность, оставляя ключи в замке зажигания, а то и вовсе забывая закрыть дверь машины.