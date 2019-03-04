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задержание угонщика автомобиля

В Твери узбекистанец угнал автомобиль

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
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Мигрант угнал "Ниву", а затем бросил авто в другом населенном пункте.

ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. В Твери правоохранители арестовали гражданина Узбекистана, передают региональные СМИ.

Приезжий из ЦА угнал автомобиль ВАЗ 2121 местного жителя в Заволжском районе Твери.

Позднее машину обнаружили в поселке Большие Перемерки. После чего сотрудники полиции задержали самого угонщика.

Преступление, совершенное мигрантом, расценивается как средней тяжести. Узбекистанцу может грозить до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он заключен под стражу.

Ранее в ГУВД Ташкента назвали причины угона автомобилей. По данным правоохранителей, кражи из салонов автомобилей, угон транспортных средств часто происходит из-за того, что сами водители проявляют беспечность, оставляя ключи в замке зажигания, а то и вовсе забывая закрыть дверь машины.

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Теги:
Угон, Автомобили, Россия



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