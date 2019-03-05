В Ташкентской области поезд насмерть сбил мужчину

ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. В Ташкентской области поезд сбил мужчину. Как сообщает пресс-служба МВД республики, инцидент произошел в понедельник, 4 марта, в Кибрайском районе Ташкентской области.

"На 16-м километре перегона между станциями Кодрия и Окковок Кибрайского района Ташкентской области из-за собственной неосторожности попал под поезд житель ССГ "Кибрай", - говорится в сообщении.

Мужчина получил серьезные повреждения и был госпитализирован. Однако, несмотря на усилия медиков, он скончался в медучреждении.

МВД страны обратилось к гражданам с просьбой быть очень осторожными и соблюдать меры безопасности при переходе через железнодорожные пути.