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Железнодорожное полотно, архивное фото

В Ташкентской области поезд насмерть сбил мужчину

© Sputnik / Виталий Аньков
Происшествия
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Несчастный случай произошел 4 марта. Врачам не удалось спасти жертву ДТП.

ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. В Ташкентской области поезд сбил мужчину. Как сообщает пресс-служба МВД республики, инцидент произошел в понедельник, 4 марта, в Кибрайском районе Ташкентской области.

"На 16-м километре перегона между станциями Кодрия и Окковок Кибрайского района Ташкентской области из-за собственной неосторожности попал под поезд житель ССГ "Кибрай", - говорится в сообщении.

Мужчина получил серьезные повреждения и был госпитализирован. Однако, несмотря на усилия медиков, он скончался в медучреждении.

МВД страны обратилось к гражданам с просьбой быть очень осторожными и соблюдать меры безопасности при переходе через железнодорожные пути.

Теги:
смерть, Поезд, Ташкентская область



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