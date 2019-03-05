Таджикистанец проведет 12 лет в тюрьме за пропаганду ИГ среди мигрантов

ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. Суд города Турсунзаде за попытку примкнуть к ИГ (организация, запрещенная в РФ) приговорил местного жителя Султонова Джурабека Абдурахимовича к 12 годам тюрьмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Генеральной прокуратуры.

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"Приговором суда города Турсунзаде Джурабек Султонов осужден на 12 лет и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он уехал в Турцию в ноябре прошлого года через Москву и Киев и был задержан при попытке пересечения турецко-сирийской границы, а затем экстрадирован в Душанбе", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, Султонов, находясь в трудовой миграции в Москве, через соцсети познакомился с идеями ИГ, активно пропагандировал их среди мигрантов, позже решил присоединиться к рядам боевиков в Сирии.

В конце ноября 2018 года он в сопровождении боевика ИГ по имени "Абузар" уехал из Москвы в Киев, а оттуда в Стамбул. В начале декабря 2018 года он был задержан спецслужбами Турции при попытке нелегального пересечения границы с Сирией и был экстрадирован в Таджикистан.