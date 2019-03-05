В Москве автомобиль влетел в придорожное кафе – погиб узбекистанец

ДТП произошло 3 марта на дублере Калужского шоссе в Новой Москве. Предполагаемый виновник был пьян.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В результате аварии на дублере Калужского шоссе в Москве погиб узбекистанец, сообщили в пресс-службе МИД. Еще один гражданин республики пострадал.

"Третьего марта 2019 года в Москве произошло ДТП, в результате которого скончался гражданин нашей страны Сардорбек Акрамович Гафуров (04.10.1986 г.р.), уроженец Намангана", — говорится в публикации.

Еще один гражданин Узбекистана — Саиджон Уксан угли Урунов (1998 г.р.) — направлен в городскую клиническую больницу №1.

Вопрос находится на контроле консульского отдела посольства в Москве, добавили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве, в отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

© Пресс-служба ГУ МВД России по Москве В результате аварии на дублере Калужского шоссе в Москве погиб узбекистанец

"Установлено, что 44-летний водитель автомобиля "Форд Фокус", находясь в состоянии алкогольного опьянения, следовал по дублеру Калужского шоссе от деревни Десна в сторону города Троицк и на 35-м километре совершил наезд на вал снега на разделительной полосе с последующим наездом на павильон кафе, в котором находились посетитель и работник кафе", — говорится в сообщении.

Полиция разбирается в причинах и обстоятельствах происшествия.