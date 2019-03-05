16:35 05 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.32
  • EUR9546.15
  • USD8392.96
Поиск
Полиция и скорая помощь

В Москве автомобиль влетел в придорожное кафе – погиб узбекистанец

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
Получить короткую ссылку
19 0 0

ДТП произошло 3 марта на дублере Калужского шоссе в Новой Москве. Предполагаемый виновник был пьян.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В результате аварии на дублере Калужского шоссе в Москве погиб узбекистанец, сообщили в пресс-службе МИД. Еще один гражданин республики пострадал.

"Третьего марта 2019 года в Москве произошло ДТП, в результате которого скончался гражданин нашей страны Сардорбек Акрамович Гафуров (04.10.1986 г.р.), уроженец Намангана", — говорится в публикации.

Еще один гражданин Узбекистана — Саиджон Уксан угли Урунов (1998 г.р.) — направлен в городскую клиническую больницу №1.

Вопрос находится на контроле консульского отдела посольства в Москве, добавили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве, в отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". 

В результате аварии на дублере Калужского шоссе в Москве погиб узбекистанец
© Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
В результате аварии на дублере Калужского шоссе в Москве погиб узбекистанец

"Установлено, что 44-летний водитель автомобиля "Форд Фокус", находясь в состоянии алкогольного опьянения, следовал по дублеру Калужского шоссе от деревни Десна в сторону города Троицк и на 35-м километре совершил наезд на вал снега на разделительной полосе с последующим наездом на павильон кафе, в котором находились посетитель и работник кафе", — говорится в сообщении.

Полиция разбирается в причинах и обстоятельствах происшествия.

Теги:
Москва, смерть, авария, ДТП



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Центр для бездомных в Ташкенте
Когда больше некуда идти: как в Ташкенте спасают бездомных
Пикап по-собачьи: хаски в трениках соблазнил мексиканскую девушку
Пикап по-собачьи: хаски в трениках соблазнил мексиканскую девушку - видео
От А до К: что нужно знать о витаминах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054