Лжесотрудников спецслужб задержали в Узбекистане

Мошенники требовали денежное вознаграждение за помощь, например, в отправке юношей на срочную военную службу. В ходе расследования было установлено, что за свои "услуги" они смогли получить от граждан около 10 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Спецслужбы Узбекистана задержали в Термезе двух граждан страны, которые представлялись сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает телеканал "Узбекистан 24", задержанные, выдавая себя за сотрудников СГБ, входили в доверие граждан, обещали помочь за денежное вознаграждение при поступлении их детей в высшие учебные заведения, отправке на срочную военную службу или трудоустройстве в правоохранительные органы.

"Они были задержаны в Термезе в момент получения 2,2 миллиона сумов (около 260 долларов) за устройство на работу мужчины в органы внутренних дел", - говорится в сюжете.

В ходе расследования было установлено, что за свои "услуги" они смогли получить от граждан около 10 тысяч долларов.

При обыске по месту жительства одного из подозреваемых были найдены поддельные документы, бланки и военная форма, уточняет телеканал.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество, организованное группой лиц" и "Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование". Санкции по данным статьям предусматривают до десяти лет лишения свободы. Ведется следствие.