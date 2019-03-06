Узбекистанцы получили ожоги при пожаре на заводе под Владимиром

На заводе во Владимирской области произошел технологический взрыв и пожар. Травмы различной степени тяжести получили семь рабочих. В настоящее время врачи выводят пациентов из состояния шока.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Пожар произошел на заводе во Владимирской области.

Как сообщает РИА Новости, пожар вспыхнул в помещении бытовки на территории предприятия по производству пластиковой тары в городе Гороховце. В результате семь человек были госпитализированы.

Четырех пострадавших доставили в ожоговый центр при Приволжском исследовательском медицинском университете. Двое пострадавших при пожаре мужчин являются гражданами Узбекистана.

"Четверых мужчин в возрасте от 22 до 35 лет в ночь на 6 марта реанимобилями доставили в ожоговый центр. Степень поражения ожогами у одного пострадавшего составляет 40% тела, у двоих – по 50%, еще у одного - 80% тела. У всех тяжелый ожоговый шок, отравление продуктами горения и термоингаляционная травма. Все четверо находятся в реанимации", - рассказал представитель вуза Алексей Никонов.

По его словам, делать прогнозы пока рано, сначала врачи должны вывести пациентов из состояния шока.

Никонов также уточнил, что двое пострадавших при пожаре на заводе мужчин – россияне, двое других являются гражданами Узбекистана.