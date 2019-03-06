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Рейсовый автобус перевернулся в Ташкенте – видео очевидца

Фото: Тошшахартрансхизмат
Происшествия
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В результате инцидента пострадали двое пассажиров.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Пассажирский автобус врезался в отбойник и перевернулся в Ташкенте.

Как сообщает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат" в своем Telegram-канале, инцидент произошел утром, 6 марта. Видео с места происшествия поделился один из пользователей группы "Водители Ташкента".

Рейсовый автобус ISUZU двигался по 27-му маршруту в направлении "Торговый центр Чорсу – Махалля "Кукча Оклон". Транспортное средство ударилось о бетонное ограждение дороги и перевернулось. Двое пассажиров получили легкие ушибы.

Причины ДТП изучаются, говорится в сообщении.

Теги:
Дорожно-транспортное происшествие, Ташкент



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