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Девушка на дороге

Сутенершу с живым товаром задержали в аэропорту Ташкента

VALERY HACHE / AFP
Происшествия
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Женщина сопровождала юную девушку в Дубай, где она должна была зарабатывать проституцией.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента задержали гражданку, которая занималась переправкой девушек в Дубай для занятия проституцией.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, ее задержали 1 марта сотрудники правоохранительных органов. В ходе выяснений всех обстоятельств стало известно, что 48-летняя уроженка Ферганской области была ранее судима по статье 135 УК за торговлю людьми.

В день задержания она как раз пыталась переправить в Дубай очередную девушку, которая была обязана, занимаясь там проституцией, "отработать" 8 тысяч долларов.

В настоящее время правоохранительные органы занимаются выяснением всех обстоятельств.

Теги:
Задержание, проституция, Ташкент, Узбекистан



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