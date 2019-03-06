Сутенершу с живым товаром задержали в аэропорту Ташкента

Женщина сопровождала юную девушку в Дубай, где она должна была зарабатывать проституцией.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента задержали гражданку, которая занималась переправкой девушек в Дубай для занятия проституцией.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, ее задержали 1 марта сотрудники правоохранительных органов. В ходе выяснений всех обстоятельств стало известно, что 48-летняя уроженка Ферганской области была ранее судима по статье 135 УК за торговлю людьми.

В день задержания она как раз пыталась переправить в Дубай очередную девушку, которая была обязана, занимаясь там проституцией, "отработать" 8 тысяч долларов.

В настоящее время правоохранительные органы занимаются выяснением всех обстоятельств.