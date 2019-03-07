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Иностранные рабочие умываются

В общежитии в Москве нашли тело узбекистанца

© Sputnik / Валерий Мельников
Происшествия
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На теле мигранта зафиксированы колото-резаные ранения.

ТАШКЕНТ, 7 мар - Sputnik. Тело мужчины с множеством ножевых ранений нашли в общежитии в Академическом районе Москвы, пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Вечером 5 марта в комнате общежития, расположенного на улице Кржижановского, обнаружено тело гражданина Узбекистана 1976 года рождения с множеством колото-резаных ранений туловища. На момент обнаружения мужчина был мертв около 20 минут", - сказал собеседник агентства.

Следователи узнали, что иностранец работал дворником и жил в комнате, где был найден его труп. Выясняются обстоятельства случившегося.

Теги:
Убийство, Москва



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