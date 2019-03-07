В Ташкенте двое мужчин обокрали доверчивого водителя

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Ташкентец Азиз Ш. решил помочь двум незнакомцам, а в итоге лишился мобильного телефона.

По данным пресс-службы ГУВД Ташкента, когда потерпевший ехал на своем "Спарке" по улице Ифтихор, его остановили двое мужчин. Один из них подошел со стороны переднего пассажирского сиденья и попросил довезти их до массива Каракамыш.

"Второй в это время обошел машину и разговорами отвлек его от беседы с первым. Потом незнакомцы под вполне благовидным предлогом — передумали ехать на Каракамыш — удалились", — сообщили в пресс-службе.

А водитель, проехав метров 400-500 метров, обнаружил, что из автомобиля пропал его мобильный.

Сотрудники ГУВД сработали оперативно. По подозрению в совершении преступления были задержаны 29-летний Жавлон А. и 25-летний Абдураим А.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 169 ("Кража") Уголовного кодекса Узбекистана. Идет следствие, в ходе которого будут установлены причины, подтолкнувшие подозреваемых к совершению преступления.

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