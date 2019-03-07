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Сотрудник ГАИ

Уехал и не вернулся: в Ферганской области ищут 22-летнего парня

Sputnik
Происшествия
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Машина пропавшего была найдена около автомойки в исправном состоянии.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. В Ферганской области ищут пропавшего без вести Жасурбека Даминова. Молодой человек уехал из дома 6 марта, с тех пор о нем ничего не известно.

"Шестого марта этого года житель города Коканда Ферганской области гражданин Ёркинжон Омонбоев обратился в органы внутренних дел с заявлением о том, что 4 марта его 22-летний сын Жасурбек Даминов выехал из дома на автомашине Chevrolet Lacetti с госномером 40 U 050 QA в неизвестном направлении и пропал без вести", — сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

Позднее машина была найдена около автомойки на улице Чархин в технически исправном состоянии.

Граждан, владеющих какой-либо информацией о пропавшем, просят обратиться в территориальные отделы органов внутренних дел или позвонить по номеру 102.

Теги:
Поиск пропавших людей, розыск, Коканд, Ферганская область



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