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Скорая помощь, архивное фото

Кыргызстанец на такси врезался в столб в Москве, его пассажиры погибли

© sputnik Стас Этвеш
Происшествия
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Водитель транспортного средства — уроженец Кыргызстана — получил лишь незначительные повреждения.

ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Водитель такси в Москве не справился с управлением и врезался в матчу городского освещения.  

Как сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter, в результате ДТП два пассажира такси погибли.

"В 07.40 на улице Братиславской, 33, водитель не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения. К сожалению, погибли два пассажира такси. Водитель, уроженец Кыргызстана, серьезно не пострадал ", - пишет ЦОДД.

В настоящее время ведётся проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.

Теги:
ДТП, такси, мигрант, Москва



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