Кыргызстанец на такси врезался в столб в Москве, его пассажиры погибли

ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Водитель такси в Москве не справился с управлением и врезался в матчу городского освещения.

Как сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter, в результате ДТП два пассажира такси погибли.

"В 07.40 на улице Братиславской, 33, водитель не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения. К сожалению, погибли два пассажира такси. Водитель, уроженец Кыргызстана, серьезно не пострадал ", - пишет ЦОДД.

Сегодня около 8 утра в районе д. 33 по Братиславской улице произошло ДТП. Водитель такси не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения. К сожалению, погибли два пассажира такси. Водитель, уроженец Киргизии, серьезно не пострадал. — ЦОДД (@gucodd) 8 марта 2019 г.

В настоящее время ведётся проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.