В Ташкенте водитель "Нексии" прокатил на капоте инспектора ДПС

Парень собрал целый "букет" правонарушений и сейчас находится в отделе внутренних дел.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В столице задержан молодой человек, который прокатил инспектора ДПС на капоте своего автомобиля. Инцидент попал на видео, которое быстро распространилось в Сети.

"Водитель, житель Ферганской области 21-летний Довронбек Т., нарушил ПДД (остановился под знаком "Остановка запрещена" (3.27) и проигнорировал предписывающий знак "Прямая дорога" (4.1.1)), не подчинился требованию инспектора ДПС остановиться и продолжил движение. В настоящее время Довронбек Т. задержан и доставлен для разбирательства в отдел внутренних дел", — сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

Пытаясь объяснить свой поступок, Довронбек Т. рассказал, что хотел избежать ответственности за нарушение ПДД и езду с просроченным страховым полисом.

"Нексия" находится на штрафплощадке. Прокуратура рассматривает вопрос о возбуждении в отношении водителя уголовного дела.

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