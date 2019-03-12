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Сотрудник пожарной службы, архивное фото

Последствия пожара на заводе под Андижаном попали на камеру

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
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По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за образования зарядов статического электричества при сливе легковоспламеняющейся жидкости "Нефрас" из цистерны грузового автомобиля MAN в емкость объемом 20 тонн.

ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Пожар в цехе по производству лакокрасочной продукции в Алтынкульском районе Андижанской области произошел 11 марта 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы пожарной безопасности Узбекистана.

"Огнем уничтожены находящиеся на территории цеха под навесом в различных емкостях готовая лакокрасочная продукция, легковоспламеняющиеся жидкости (сырье) на общей площади 150 кв. метров, а также автомобили Damas и грузовой автомобиль с цистерной MAN", - говорится в сообщении.

Пожар в цехе по производству лакокрасочной продукции
© Отделение по сотрудничеству со СМИ ГУПБ МВД Республики Узбекистан
Пожар в цехе по производству лакокрасочной продукции

В пресс-службе Государственной службы пожарной безопасности республики отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Предполагаемая причина пожара - образование зарядов статического электриче­ства при сливе легковоспламеняющейся жидкости "Нефрас" из цистерны грузового автомобиля MAN в емкость объемом 20 тонн. Материальный ущерб уточняется.

Теги:
пожар, Происшествие, Андижанская область



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